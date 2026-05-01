Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan Trendyol Süper Lig 32'inci haftanın açılış maçı tam 5 gole sahne oldu.

PEŞ PEŞE GOLLERLE PERDE AÇILDI

Karşılaşmanın 16. dakikasında Jo Jin-Ho’nun golüyle Konyaspor öne geçti. Ancak bu gole Rizespor’dan hızlı bir yanıt geldi. 18. dakikada Qazim Laçi skoru eşitleyerek takımını yeniden oyuna ortak etti.

RİZESPOR ÜSTÜNLÜĞÜ ELE ALDI

İlk yarının ilerleyen bölümünde oyunun kontrolünü ele geçiren Rizespor, 58. dakikada Mebude’nin golüyle öne geçti.

Ev sahibi ekipte Antonio Augusto, 65. dakikada sahneye çıkarak skoru 3-1’e getirdi. Bu golle birlikte Rizespor karşılaşmada rahatladı. Konyaspor aradığı golü 89'da Yhoan Andzouana ile buldu ve puan için umutlandı. Ancak kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Rizespor Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

RİZESPOR EVİNDE 5'TE 5 YAPTI

Rizespor bu galibiyetle sahasında üst üste 5. lig maçını kazanarak puanını 40’a yükseltti.

KONYASPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERD,

Konyaspor’un ise geçtiğimiz hafta Trabzonspor galibiyetiyle sürdürdüğü 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 40 puanda kaldı.