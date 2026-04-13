Trendyol Süper Lig'de 29'uncu haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gazianteo FK karşı karşıya geldi.
GAZİANTEP FK İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı Mohamed Bayo'nun 23'üncü dakikada attığı golle Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
ÇAYKUR RİZESPOR 2 DAKİKADA 2 GOLLE GERİ DÖNDÜ
Çaykur Rizespor son bölümde baskısını artırarak 2 dakika arayla attığı 2 golle Gaziantep FK karşısında geri dönüş gerçeleştirerek 79'da Laçi, 81'de ise Ali Sowe ile galibiyete uzandı.
Üst üste evinde oynadığı ikinci maçını da kazanan Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.