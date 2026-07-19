Çaykur Rizespor, Galatasaray forması giyen Ahmed Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
RİZESPOR AHMED KUTUCU'YU 1 YILLIĞINA KİRALIYOR
Karadeniz ekibinin, 26 yaşındaki milli futbolcunun 1 yıllık kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
GALATASARAY'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan 5,9 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 36 maçta 4 gol kaydetti.
Galatasaray'da beklentilerin altında kalan milli futbolcunun, yeni sezonda daha fazla forma şansı bulabilmesi adına Rizespor'a kiralanmasına karar verildi.
Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu'nun, yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giymesi bekleniyor.