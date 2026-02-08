Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında lider Galatasaray Çaykur Rizespor’a konuk oldu.

GALATASARAY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmada 19. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle öne geçen Galatasaray ilk yarıyı önde kapattı.

Maçın 41’inci dakikasında Galatasaray ceza sahasında yaşanan bir pozisyon tartışma yarattı.

RİZESPOR İLK YARININ SON DAKİKALARINDA PENALTI BEKLEDİ

Laçi’nin çektiği şutta ceza sahası içerisinde Torreira’ya çarpan top sonrası Rizesporlu futbolcular hakem Ozan Ergün’e elle oynama diye itiraz edip penaltı bekledi.

Ozan Ergün topun omuzdan döndüğü işaret ederek VAR’ı dinlediğini söyledi ve etrafındaki kalabalığı uzaklaştırdı.

VAR İNCELEMESİ SONRASI TORREIRA'NIN ELLE OYNAMADIĞINA HÜKMEDİLDİ

Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından hakem Ozan Ergün oyunun devam etmesini istedi.

Bu pozisyonda elle oynama olup olmadığı, maçın ilk yarısına dair en çok tartışılan konu oldu.