Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadyumu’nda saat17.00’de başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

RİZESPOR-GALATASARAY İLK 11’LER

Ç.Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mocsi, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihalia, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Lang, Osimhen.

RİZESPOR 0-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Rizespor-Galatasaray maçı başladı.