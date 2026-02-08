Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında lider Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadyumu’nda saat17.00’de başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor.
RİZESPOR-GALATASARAY İLK 11’LER
Ç.Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Mocsi, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihalia, Sowe.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Lang, Osimhen.
RİZESPOR 0-0 GALATASARAY CANLI ANLATIM
1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Rizespor-Galatasaray maçı başladı.