Recep Uçar stoper hattını yerli bir isimle güçlendirmek istediklerini açıklamıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den Eyüpspor ile kiralık sözleşmesini fesheden Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı.

RİZESPOR EMİR ORTAKAYA İLE 2,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emir Ortakaya Çaykur Rizespor’da Çaykur Rizespor’umuz, Fenerbahçe’den Emir Ortakaya ile 2,5 sezonluk anlaşma imzaladı. Ligin ilk yarısını Eyüpspor’da kiralık olarak oynayan Emir Ortakaya bu kulüp ile sözleşmesini sonlandırmasının ardından kulübümüz Fenerbahçe ile anlaşmaya varmış ardından defans oyuncusu, kendisini 2,5 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Emir Ortakaya, 36 kez genç milli takımlarda forma giydi. Yeni transferimiz Emir Ortakaya’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz." denildi.