Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde 32 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan Karadeniz temsilcisi, 40 puanla 8. sırada yer alıyor.
Rizespor, sezonun ilk yarısında Eyüpspor’u 3-0 mağlup etmişti.
Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Alikulov ve Zeqiri bu karşılaşmada forma giyemeyecek.