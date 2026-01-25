Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Karadeniz ekibi, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı yazılı açıklamayla maçın orta hakemi Halil Umut Meler ile VAR hakemi Onur Özütoprak'ı hedef aldı.

Rizespor'un açıklaması şu şekilde:

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR KARA GECE DAHA YAŞANDI.

Senaryo yine aynı;

Çaykur Rizespor üzerinden hesap sorma hadsizliği…

6. dakikada eşine rastlanmayan bir kırmızı kart kararı; üstelik maçın ilk faul pozisyonunu, bir atlet hızıyla kırmızıya dönüştürme operasyonu.

66. dakikada bulduğumuz gole en az Alanyasporlular kadar üzülen maçın orta hakemi yetmezmiş gibi, bu kez VAR hakemi Onur Özütoprak devreye giriyor ve "nasılsa gereğini yapar" diye düşünüp, maçın kalitesini yerle bir ederek orta hakemi VAR’a davet ediyor.

SONRASI MALUM!

Sadece Rizespor camiası değil, spor kamuoyu da şaşkın. Telefonlarda en çok yazılan cümle: “Yine Çaykur Rizespor’a operasyon çekildi.” Geldiğimiz noktada en belirgin duygumuz öfke, sonrası hayal kırıklığı.

Kendi hayal dünyalarında Çaykur Rizespor’a bedel ödetmeye kararlı güruh; yumuşak başlı olduğumuzu zannediyorsanız bu hayatınızın yanılgısı olur.

Gün gelir hesap döner…"