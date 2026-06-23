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Kaynak: İHA

Kış boyunca yüksek kesimlerde biriken kar kütleleri, ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda temizlenerek ulaşımın önündeki engeller kaldırıldı. Çalışmaları yerinde takip eden Dikkaya Köyü Muhtarı Mevlüt Ali Karaman ile Güllü Köyü Muhtarı Ali Osman Kuş da ekiplere destek verdi.

Yayla sezonunun başlamasıyla birlikte bölge halkı ve üreticiler tarafından yoğun olarak kullanılan güzergâhın yeniden ulaşıma açılması memnuniyetle karşılandı. Haziran ayına rağmen yüksek rakımlı alanlarda etkisini sürdüren kar örtüsü nedeniyle sürdürülen çalışmaların ardından yolun güvenli şekilde hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Karadeniz’in önemli yüksek yaylalarından biri olan Koçdüzü Yaylası’nda yaz mevsiminin başlangıcında yapılan karla mücadele çalışmaları, bölgenin zorlu iklim ve coğrafi koşullarını bir kez daha ortaya koydu.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Koçdüzü Yaylası, her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Temiz havası, yemyeşil doğası ve etkileyici manzaralarıyla dikkat çeken yayla, yaz aylarında açan rengârenk çiçeklerle adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Bulutların arasından yükselen yeşil yamaçlar ve serin atmosfer, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için eşsiz bir ortam oluşturuyor. Yaylanın yüksek noktalarından izlenebilen Kaçkar Dağları manzarası ise bölgenin büyüleyici güzelliğini tamamlıyor.

Yöre sakinlerinin “bulutların dinlendiği yayla” olarak nitelendirdiği Koçdüzü, yılın her döneminde farklı bir güzelliğe bürünüyor. Haziran ayında dahi karla iç içe olmasıyla dikkat çeken yayla, Karadeniz’in kendine özgü yayla kültürünü ve doğasını yansıtan önemli destinasyonlar arasında yer alıyor. Yolun açılmasıyla birlikte bölgede yaz sezonunun daha da hareketlenmesi ve ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.