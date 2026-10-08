Kaynak: İHA

Rize’nin mutfak mirasını ve eşsiz tatlarını vitrine çıkaracak olan stantlar ilk günden itibaren hem yöre halkının hem de kenti ziyaret eden misafirlerini ağırlamaya başladı. Stantlarda Rize'nin yaylalarından ve köylerinden gelen doğal aromatik bitkiler, tescilli yöresel tatlar ve geleneksel lezzetler sergileniyor. Ziyaretçiler muhlamadan Rize simidine, karalahana sarmasından Anzer balına ve özel harman çaylara kadar bölgenin öne çıkan tüm değerlerini doğrudan üreticilerden tatma ve inceleme imkanı buluyor. Lezzet dolu bir keşif sunan stantlar, gün boyunca düzenlenen tadım etkinlikleri ve mutfak gösterimleriyle renklenecek.

Festivalde özellikle yerel ve temiz gıda üretimine dikkat çeken stantlar büyük ilgi görüyor. Ardeşen ilçesinde yetiştirdiği ata tohumu ürünleriyle festivalde yer alan üretici Emine Terzi, standındaki ürünlerin tamamının yerli ve sürdürülebilir tohumlardan elde edildiğini belirterek "Standımızın özelliği bütün ürünlerin Rize'nin Ardeşen ilçesinde yetişmiş olmasıdır. Aynı zamanda ata tohumdan ve sürdürülebilir tohumlardan üretilmiş ürünlerdir buradakiler. Bu hikâyemiz anne olmakla başladı. Anne olduktan sonra yavrumu en iyi bir şekilde nasıl yetiştirebilirim, fıtratına uygun gıdayı nereden bulabilirim bunun arayışına girdiğim zaman kendimi ata tohumunun ortasında buldum. Ata tohumu yetiştiricisi olarak bugünlere geldik. Kendime yetiştirdiğim ürünlerde sonra düşündüm ki, yani benim çocuklarımın ulaşabildiği bu temiz içerikli ürünlere 'Neden bütün neslimiz ulaşamasın?' diyerek ata tohumu üretimine başladık" dedi.

"BÖLGEMİZDE ÇAYDAN BAŞKA BİR ŞEY YETİŞMEZ ALGISINI KIRDIK"

Yapay gıdaların arttığı bir dönemde ata tohumunun değer kazandığını ve ilgiden oldukça memnun olduklarını dile getiren Terzi, "Valla çok yoğun bir ilgi var. Çünkü artık yapay bir gıdaya doğru koşar adım gidiyoruz. Bu yapay gıdalar arasında ata tohumu çok dikkat çekmeye başladı. Biz bu güzel geri dönüşlerden gerçekten çok memnun kalıyoruz. Çok yoğun bir ilgi var. Bizim buraya gelmemizdeki asıl amaç insanlara aslında ilham kaynağı olmaktır. Yani 'Bu bölgemizde çaydan başka bir şey yetişmez' diyorlar. 'Hayır' diyorum ben. Bu bölgemizde çaydan başka, gördüğünüz gibi birçok ürünler yetişiyor. Bunları insanlara göstermek istedim. Yıllar geçtikçe ürün çeşitliliğimi arttırdım ve bugün görmüş olduğunuz gibi Rize'mizde rengârenk bir renk cümbüşüyle misafirlerimizi karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.