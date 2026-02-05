Rize / İlyas Gür / Yeniçağ



Rize merkezde balıkçılıkla uğraşan Ali Köseoğlu, balıkçı barınağında yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köseoğlu, Avrupa Birliği kaynaklarıyla yapılan balıkçı barınağı projesinde ciddi eksiklikler ve adaletsizlikler olduğunu iddia etti.

Köseoğlu’nun aktardığına göre, balıkçı barınağı 2006 yılında ihaleye çıkarıldı ve 2008 yılında tamamlanmak üzere müteahhitte teslim edildi. Proje şartnamesinde 217 adet balıkçı damı yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen, fiilen bu sayıya ulaşılamadı. Liman sahasında 104, çarşı içinde ise 40 olmak üzere toplam 144 balıkçı bulunduğunu ifade eden Köseoğlu, bu balıkçılardan 10’unun hiç dam alamadığını, buna karşın 20 adet fazla damın yapıldığını ileri sürdü.



Yaşananları resmi yollardan dile getirmek için Tarım Müdürlüğü’ne dilekçe verdiğini ancak herhangi bir cevap alamadığını söyleyen Köseoğlu, bunun üzerine Rize Valisi ile görüştüğünü belirtti. Yapılan toplantıda usulsüzlük iddialarını dile getirdiğini ifade eden Köseoğlu, Valinin kendisine barınaktaki damlar için yıkım kararı olduğunu söylediğini aktardı.



Köseoğlu, asıl taleplerinin damlar olmadığını vurgulayarak, “Ben dam istemiyorum, kooperatif adına barınağı kiralamak istiyorum” dediğini ancak sürecin farklı bir noktaya taşındığını belirtti. Tarım Müdürlüğü tarafından kendisine 2025 yılında verilen bir yazıda, barınağın 2008 yılında teslim alındığının belirtildiğini söyleyen Köseoğlu, bu belgenin 16 yıl sonra verilmesinin manidar olduğunu ifade etti.

“Bu yazıyla benim ve arkadaşlarımın hakları zaman aşımına uğratıldı” diyen Köseoğlu, şu soruları yöneltti:

“Fazla yapılan damlar ne karşılığında dağıtıldı?

Neden hâlâ amaç dışı kullandırılıyor?

Bu sürecin arkasındaki güç nedir?”