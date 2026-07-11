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Kaynak: İHA

Rize Merkez İslampaşa Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Şehitler Çeşmesi Sokak üzerinde devam eden bir yurt inşaatının alt kısmındaki taş istinat duvarı yıkıldı. Duvarın çökmesiyle birlikte hemen yanından geçen mahalle yolunda büyük bir göçük meydana geldi.

Yolda yaşanan çökmenin ardından, Topçu Apartmanı ve Denizgören Apartmanı sakinleri tedbir amacıyla hızlıca tahliye edildi. Olay yerine gelen ekipler, olası bir olumsuzluğun önüne geçmek adına bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

İnşaat alanındaki çökme ve yolun büyük bir gürültüyle aşağıya kaydığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yolun aniden göçtüğü anlar yer alıyor.