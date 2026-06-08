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Doğu Karadeniz yaylalarında zorlu kış şartları bu yıl bahar aylarında da etkisini gösterdi. Mayıs ayında dahi kar yağışının görüldüğü Rize’de birçok yayla yolu ulaşıma kapanırken, haziran ayıyla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi ekipleri harekete geçirdi.

Rize İl Özel İdaresi ve yerel yönetimlerin çalışmaları kapsamında, Ardeşen ilçesinde kış boyunca kapalı kalan yüksek kesimlerdeki yayla yolları yeniden ulaşıma açılmaya başlandı. Deremezra Köyü Muhtarlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Çaçahona, Zizeni, Nokavare ve 2 bin 400 metre rakımdaki Sırt Yaylası’na ulaşımı sağlayan yollar kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden kullanıma açıld