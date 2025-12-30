Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan Gürcüdüzü Yaylası'na dün sabah saatlerinde gitmek üzere cip ile yola çıkan sürücü Turgay Erdoğan (47) ile beraberindeki Muhsin Aytemiz'den (65) haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama sonucu, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafe uzaklıkta uçuruma yuvarlanan cip dere yatağının içerisinde bulundu.

Cipteki 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilen Aytemiz ile Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.