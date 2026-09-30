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Kaynak: İHA

Rize’de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından farklı tarihlerde yaralı olarak bulunan iki arı şahininin tedavi ve nekahat süreçleri tamamlandı. DKMP 12. Bölge Müdürlüğü bünyesinde sağlığına kavuşturulan yırtıcı kuşlar, göç dönemine yetişecek şekilde Isırlık Tabiat Parkı'ndan doğaya bırakıldı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve DKMP 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu'nun katıldığı programda, kuşlardan birine izleme ve araştırma amacıyla takip çipi takıldığı belirtildi.

ÇİPLİ UYDU TAKİBİ İLE GÖÇ YOLU İZLENECEK

Etkinlikte konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, tedavisi biten hayvanların göç mevsiminde doğaya salındığını ifade ederek çip takılan arı şahininin DKMP ekiplerince anlık olarak izlenmeye devam edileceğini söyledi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise Salarha Vadisi'nin yırtıcı kuşlar için önemli bir geçiş koridoru olduğuna dikkat çekerek bölge halkının bu türlere aşina olduğunu belirtti.

DKMP 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu da 13 Eylül'de yaralı bulunan kuşların rehabilitasyon süreçlerinin ardından güvenli bir şekilde doğal ortamlarına kazandırıldığını kaydetti.