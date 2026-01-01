Rize İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzuru ve güven ortamını korumak için mesai harcıyor. Ekipler 28 Kasım 2025 – 28 Aralık 2025 tarihleri arasında “aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda hakkında arama kararı olan 59 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahıslardan; 1–5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 kişi, 5–10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 29 kişi cezaevine teslim edildi.

Cezaevine gönderilen 29 şahıstan; 4’ünün uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve bulundurma, 2’sinin hırsızlık, 1’inin dolandırıcılık, 1’inin ise kasten öldürme suçlarından arandığı öğrenildi.