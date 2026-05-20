Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) az bir süre kala çalışmalarını sessiz ve düzenli bir ortamda sürdürmek isteyen öğrenciler, resmi tatil engeline takıldı. Günün erken saatlerinde ders çalışmak amacıyla Rize İl Halk Kütüphanesi’ne giden üniversite adayları, kapıların kilitli olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Resmi tatil dolayısıyla kütüphanenin kapalı olduğunu öğrenen çok sayıda öğrenci, ders çalışabilmek için kentteki alternatif mekan arayışına girdi.

Sınav öncesi zaman kaybetmek istemeyen öğrencilerin büyük bir kısmı, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi’ndeki kütüphaneye akın etti. Ancak kütüphanenin kapasitesi, oluşan yoğun talebi karşılamakta yetersiz kaldı. İçeride oturacak masa bulamayan bazı gençler çalışmalarını bina içindeki boş koridor ve ortak alanlardaki masalarda yürütmeye çalışırken, birçoğu da evine dönmek zorunda kaldı.

İl Halk Kütüphanesi’nin kapalı olması sebebiyle mağdur olduğunu dile getiren üniversite adayı Veysel Baki Biçer, yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle anlattı:

"Halk Kütüphanesi kapalı olduğu için bugün burası çok yoğun. Erken geldim, yani saat 10.00-11.00 gibi geldim. Geldiğim andan itibaren kütüphanede her yer dolu. Oturacak yer bulamadım, bu yüzden geri döneceğim."

Geleceklerini belirleyecek olan kritik sınava kısıtlı zaman dilimi kalan öğrenciler, sınav maratonunun en yoğun döneminde resmi tatillerde de çalışma alanlarının açık bulundurulmasını talep ediyor.