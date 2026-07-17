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Kaynak: İHA

Rize'nin İyidere ilçesinde, bölgedeki tarımsal üretime ciddi zararlar veren kahverengi kokarca böceğine karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zararlının yayılımını ve nüfusunu kontrol altına almak amacıyla, böceğin en etkili doğal düşmanı olarak bilinen samuray arıları ilçedeki köy ve mahallelerde belirlenen stratejik noktalarda salınmaya devam ediyor.

Yetkililer, doğaya bırakılan samuray arıları sayesinde İyidere genelindeki tarım ürünlerinin korunacağını vurguladı. Ayrıca bu biyolojik yöntemle birlikte kimyasal ilaçlama ihtiyacının minimuma indirileceği, böylece bölgedeki çevre sağlığına da çok önemli bir katkı sunulacağı ifade edildi.