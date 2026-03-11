Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
Operasyonda bin 300 makaron, 162 paket kaçak sigara, 5,5 kilogram tütün, 17 litre etil alkol, 5 şişe kaçak içki, elektronik sigara likitleri ve çeşitli elektronik eşyalare el konuldu.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, emniyet güçleri kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Öte yandan, 2026'da kaçakçılık suçları (5607 sayılı Kanun), türüne göre genellikle 1 ila 5 yıl arasında hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılıyor. Yasaklı eşya/akaryakıt/tütün kaçakçılığında bu süre 3-8 yıla çıkabiliyor. Temel kaçakçılıkta 1-5 yıl, aldatıcı işlemle ithalatta 2-5 yıl hapis cezası uygulanıyor.