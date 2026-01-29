Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün meydana gelen heyelanın ardından istinat duvarının çöktüğü alana gelen ekipler, hasar gören ev ve çevresinde araştırma yaptı. Yeni bir heyelan riski nedeniyle 5 evin tedbir amacıyla boşaltılması kararı alındı.

Çökmenin zeminden kaynaklı olabileceğini düşündüklerini dile getiren Özel, gerekli önelemlerin alındığını ifade ederek "Detaylı bir rapor hazırlanacak. Köyümüzde 70 ev şu anda yolsuz kaldı. Köyümüze alternatif başka bir yol var. Şu anda ulaşımı mecburen bu yoldan sağlıyoruz." dedi.

Özel, olayın ilk anından itibaren güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, taşların düşmesiyle birlikte kolluk kuvvetleriyle her iki taraftan önlemler aldıklarını dile getirdi.