Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Tahpur Yaylası, eylül ayının ilk günlerinde beklenmeyen bir hava olayına sahne oldu.
Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı
Rize Çamlıhemşin'deki 3 bin 100 rakımlı Tahpur Yaylası, Eylül başında yağan karla beyaza büründü. İşletmeci Volkan Demirbaş erken kar sürprizi yaşadıklarını söyledi.Kaynak: İHA
3 bin 100 metre rakımlı yayla, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölge, erken gelen bu yağışla birlikte adeta kış mevsimini yaşadı.
Yayla esnafından Volkan Demirbaş konuyla ilgili açıklama yaptı. Demirbaş, Eylül ayının başında bu denli yoğun bir kar yağışını öngörmediklerini ifade etti.
Aniden bastıran yağışın her yeri kapladığını dile getirdi. Tahpur'daki hava şartlarının çok hızlı değiştiğine dikkat çekti.
Yüksek rakım sebebiyle bölgedeki hava koşullarının kısa sürede değişebildiği yinelendi.
Demirbaş, yaylayı ziyaret etmeyi planlayan kişilere çağrıda bulundu.
Vatandaşların yola çıkmadan önce hava durumunu dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarı yaptı.