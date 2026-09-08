Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı

Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı

Rize Çamlıhemşin'deki 3 bin 100 rakımlı Tahpur Yaylası, Eylül başında yağan karla beyaza büründü. İşletmeci Volkan Demirbaş erken kar sürprizi yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı - Resim: 1

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yer alan Tahpur Yaylası, eylül ayının ilk günlerinde beklenmeyen bir hava olayına sahne oldu.

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Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı - Resim: 2

3 bin 100 metre rakımlı yayla, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Bölge, erken gelen bu yağışla birlikte adeta kış mevsimini yaşadı.

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Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı - Resim: 3

Yayla esnafından Volkan Demirbaş konuyla ilgili açıklama yaptı. Demirbaş, Eylül ayının başında bu denli yoğun bir kar yağışını öngörmediklerini ifade etti.

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Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı - Resim: 4

Aniden bastıran yağışın her yeri kapladığını dile getirdi. Tahpur'daki hava şartlarının çok hızlı değiştiğine dikkat çekti.

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Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı - Resim: 5

Yüksek rakım sebebiyle bölgedeki hava koşullarının kısa sürede değişebildiği yinelendi.

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Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı - Resim: 6

Demirbaş, yaylayı ziyaret etmeyi planlayan kişilere çağrıda bulundu.

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Rize’de eylülde sürpriz: Tahpur Yaylası'nı beyaz örtü kapladı - Resim: 7

Vatandaşların yola çıkmadan önce hava durumunu dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarı yaptı.

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