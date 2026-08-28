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Samsun / Ali Yazan / Yeniçağ



Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor’u net bir skorla 2-0 mağlup ederek hanesine altın değerinde 3 puan yazdırdı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 8 eksikle çıktığı bu zorlu deplasmanda galibiyetin anahtarı, şüphesiz kalesinde adeta bir "Berlin Duvarı" ören tecrübeli file bekçisi Okan Koçuk oldu. Maç boyunca rakip hücum hattına geçit vermeyen başarılı eldiven; 3'ü ceza sahası içinden olmak üzere tam 8 kritik kurtarış yaparak maçı gol yemeden tamamladı ve 8.7’lik maç puanıyla haftanın futbolcusu unvanına aday gösterildi.

ALİ KONDAKCI’DAN MİLLİ ELDİVENE TEBRİK ZİYARETİ

Okan Koçuk’un ulusal basında manşetleri süsleyen bu muazzam performansı, Samsunspor camiasında ve taraftar derneklerinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Samsunspor'un en dinamik taraftar gruplarından biri olan Genç Termeliler Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Kondakcı, devleşen kaleci Okan Koçuk ile özel bir araya geldi.

Okan Koçuk’u sergilediği üstün performanstan ötürü tebrik eden Ali Kondakcı, buluşmada kırmızı-beyazlı formayı başarıyla terleten file bekçisine tüm Termeliler adına teşekkürlerini sundu. Başkan Kondakcı, sosyal medya hesaplarından da paylaştığı bu anlamlı buluşmayı, "Dün Rizespor maçında sekiz kurtarışla devleşen kalecimiz Okan Koçuk ile birlikte herkese hayırlı geceler" ifadeleriyle duyurarak milli kaleciye olan güvenlerini ve desteklerini bir kez daha ilan etti.

ULUSAL BASININ GÖZÜ ONDA: "MİLLİ TAKIM SEVİYESİNDE"

Rize deplasmanındaki 8 kurtarışlık resitaliyle sadece Samsunluların değil, tüm Türkiye'deki futbol otoritelerinin dikkatini çeken Okan Koçuk için spor yorumcuları "Milli Takım kalesini hak eden bir performans" yorumlarında bulundu. Sosyal medyada da milyonlarca etkileşim alan tecrübeli kaleci, sergilediği istikrarlı grafik ve lider karakteriyle sezona damga vuracağını şimdiden kanıtladı.

Genç Termeliler camiasının ve Başkan Ali Kondakcı'nın bu desteği, kritik Fenerbahçe maçı öncesinde hem takıma hem de başarılı kaleciye büyük bir moral kaynağı oldu.