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Kaynak: DHA

Olay, dün öğle saatlerinde Rize-Artvin Havalimanı’nın kuzeybatısında, Çayeli ilçesi sahilinin yaklaşık 4 mil açığında meydana geldi.

Gürcistan’ın Batum Havalimanı’ndan Ordu-Giresun Havalimanı’na gitmek üzere havalanan F-JIGU tescilli “Aerospool WT-9 Dynamic” tipi hafif uçakta havada motor arızası yaşandı.

Rize-Artvin Havalimanı kulesiyle iletişime geçerek acil durum bildiren uçak, ardından denize zorunlu iniş yaptı.

EKİPLER 2 KİŞİYİ SAĞ KURTARDI

İhbar üzerine Sahil Güvenlik gemisi, botlar ve dalış timi bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle denize sorunsuz iniş yapan uçaktaki Belçika uyruklu pilot Vlasselaer Werner ile Christian Peiffer, sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vlasselaer Werner’in Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu öğrenildi. Arel-Air havacılık kulübü üyesi Werner ve Peiffer’in, Gürcistan’da düzenlenen “Private Pilot Expedition to Georgia 2026” etkinliğine katıldıkları ve Avrupa’ya dönüş yolunda oldukları belirtildi.

UÇAK LİMANA ÇEKİLEREK İNCELEMEYE ALINDI

Denize iniş yapan uçak, halatla bağlandığı polis teknesiyle Pazar Sahil Güvenlik Komutanlığı Limanı’na çekildi.

Vinçle denizden kıyıya çıkarılan uçak, uzman ekipler tarafından incelemeye alındı.

Kaçkar Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapılan ve durumlarının iyi olduğu belirtilen Werner ile Peiffer, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Belçika uyruklu 2 kişinin, ifade işlemlerinin ardından ülkelerine gideceği öğrenildi.