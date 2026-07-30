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Kaynak: İHA

Rize'nin Eminettin Mahallesi'nde yer alan balıkçı barınağı keyifli anlara sahne oldu. Bölgede balıkçılık yapan Memiş Emniyet'in kayıkhanesinin çevresinde belirli aralıklarla görülen su samuru, bir kez daha aynı noktada ortaya çıktı.

Kıyı şeridindeki balıklarla karnını doyuran sevimli hayvanı fark eden çevredekiler, o anları merakla izledi. İnsanların varlığından ürkmediği gözlenen ve kendisine yaklaşılması üzerine zaman zaman denize dalıp çıkan su samuru, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Barınak sakinleri, bu özel anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.