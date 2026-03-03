Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Karadeniz’de av sezonu sürmesine rağmen Rize’nin Pazar ilçesinde balık fiyatları adeta uçuşa geçti.

Tezgâhlarda en çok talep gören hamsinin az çıkması, hem esnafı hem de vatandaşı zor durumda bıraktı. Fiyat etiketlerini gören birçok kişi alışveriş yapmadan geri dönüyor.



TEZGÂHLARDA HAMSİ KRİZİ



Balıkçılar, sezonun bu döneminde beklenen hamsi bolluğunun yaşanmadığını belirtiyor. Denizden az çıkan hamsi, arz-talep dengesini bozarken diğer balık türlerinin fiyatlarını da yukarı çekti. Özellikle somon ve alabalık fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.



İşte Güncel Fiyatlar

Pazar ilçesindeki tezgâhlarda son durum şöyle:

Hamsi: 100 TL

Alabalık: 300 TL

Dilimlenmiş Somon: 350 TL

Geçen haftalara göre belirgin artış yaşandığını söyleyen vatandaşlar, balığın artık birçok aile için lüks tüketim haline geldiğini ifade ediyor.



VATANDAŞ TEPKİLİ



Balık tezgâhlarının önünde yoğunluk olsa da alışveriş yapanların sayısında düşüş var. “Eskiden kilo kilo alıyorduk, şimdi yarım kilo düşünür olduk” diyen vatandaşlar, fiyatların bir an önce düşmesini bekliyor.

Balıkçılar ise umutlu. Hamsinin önümüzdeki haftalarda bollaşması halinde fiyatların gerileyebileceğini belirten esnaf, denizden gelecek bereketli avı bekliyor. Şimdilik ise Rize’de balık tezgâhlarında etiketler cep yakmaya devam ediyor.