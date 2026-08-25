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Kaynak: DHA

Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek amacıyla denize giren iki kardeş, şiddetli akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 16 yaşındaki ağabey kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, dalgaların arasında kaybolan 11 yaşındaki kardeşi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Birlikte denize giren Ahmet Ertuğrul ve kardeşi Arif Kerem Önder, bir süre sonra şiddetli dalgalara kapılarak suda çırpınmaya başladı. Kardeşlerin akıntıya kapıldığını fark eden sahildeki vatandaşlar, durumu hızla yetkililere bildirerek yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

KÜÇÜK KARDEŞİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla denizden kıyıya çıkarılan ağabey Ahmet Ertuğrul Önder'e ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sahilde kalp masajı uygulanan genç, ambulansla acil olarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Akıntıya kapılarak gözden kaybolan küçük kardeş Arif Kerem Önder'e ulaşmak için seferber olan ekiplerin, hem su altından hem de su üstünden yürüttüğü arama çalışmaları kesintisiz olarak sürüyor.