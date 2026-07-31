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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yanıkdağ köyünde, çay tarımının bölgedeki geçmişine ışık tutan görkemli bir çay ağacı zamana meydan okuyor. Hasan Bekir'e ait arazide yer alan ve dededen kalan bir hatıra olarak yaklaşık 70 yıldır hiç budanmayan ağaç; 5 metrelik boyu ve 70 santimetrelik gövde çapıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Doğu Karadeniz'deki çay bahçelerinde benzerine neredeyse hiç rastlanmayan bu devasa yapı, bilim dünyasının da ilgisini çekmiş durumda.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yüksek tarafından sahada incelenen ağacın ekolojik özellikleri araştırılarak toprak analizleri yapıldı. Yürütülen envanter çalışmaları sonucunda Rize genelinde bu nitelikte sadece iki çay ağacının tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Yüksek, hazırlanan peyzaj planlama ve tasarım çalışmalarının bilimsel bir yayın haline getirildiğini açıkladı.

İKLİM TARİHİNE IŞIK TUTAN CANLI MİRAS

Ağacın sadece boyutlarıyla değil, sahip olduğu biyolojik değerle de öne çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Turan Yüksek, bu yapının Rize'nin uzun yıllara yayılan iklim değişimlerine tanıklık ettiğini söyledi. Ağacın Türkiye'deki çay bitkisinin gelişim sürecini anlamak açısından son derece önemli bir gen kaynağı olduğunu ifade eden Yüksek; alanın korunarak ekoturizme kazandırılması, fotoğraf çekimleri ve özel gün organizasyonları için bir çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

DEDEDEN KALAN EMANET GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Bahçe sahibi Hasan Bekir, ağacın yaklaşık 70 yıl önce dedesi Ali Bekir tarafından çay bahçesi kurulurken bırakılan bir sürgünden büyüdüğünü belirterek, dedesinin anısını yaşatmak adına ağaca hiç dokunmadıklarını söyledi. Zaman zaman ağır kar yağışları nedeniyle dalların zarar gördüğünü ancak ağacın gelişimini sürdürdüğünü aktaran Bekir, bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişinin ilgisini çeken bu değerin ilgili kurumlarca koruma altına alınmasını arzuladıklarını belirtti.

ANIT AĞAÇ TESCİLİ ÇAĞRISI

Köy sakinlerinden Mehmet Çakıroğlu ise çayın bölgeye geliş döneminden bugüne ulaşan bu tarihi ağacı ilk gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Ağacın hiç kesilmeden günümüze kadar korunmasının büyük bir şans olduğunu vurgulayan Çakıroğlu, "anıt ağaç" statüsünde tescillenmesinin hem Rize'nin tanıtımına katkı sağlayacağını hem de gelecek nesillere anlamlı bir doğal miras bırakacağını kaydetti.