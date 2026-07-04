Rize İl Özel İdaresi, yüksek kesimlerde yer alan yayla yollarını ulaşıma açmak için temmuz ayında da karla mücadele mesaisine devam ediyor. Kış mevsiminden kalan ve yer yer geçit vermeyen yoğun kar kütleleri, iş makinelerinin yoğun çabasıyla temizleniyor.
İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda, Ardeşen ilçesinde Sırt Yayla, Çaçağona Yaylası, Siprona Yaylası, Dere Yayla, İntor Yaylası, Küçük Yayla, Kayadibi Yaylası, Çamlık Yaylası, Movri Yaylası, Nolaşkar Yaylası, Çarimangana Yaylası, Zizeni Yaylası, Nokavare Yaylası, Taprıke Yaylası ve Golazena Yaylası'nda kapanan yollar tekrar işlek hâle getirildi.
Bölgedeki ulaşım ağını tamamen açmayı hedefleyen ekipler, Balıklı Yaylası'ndaki kar temizleme çalışmalarını ise kesintisiz bir şekilde sürdürüyor.