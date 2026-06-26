Kaynak: İHA

Rize'de bu yıl haziran ayına kadar belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, yaz mevsiminin normalden daha geç hissedilmesine neden oldu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasının ardından, dağlardaki ve yüksek kesimlerdeki karlar eriyerek yerini yemyeşil bir doğaya bıraktı.

Doğu Karadeniz'in en popüler turizm merkezlerinden biri olan Rize'de, zirvelerdeki beyaz örtünün çekilmesiyle yamaçlar yeşile büründü. Coşkun akan dereleri, sislerin arasından beliren yayla evleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bölge, doğaseverler için adeta kartpostallık görüntüler sunmaya başladı.