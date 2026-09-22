Rize sahilinde dehşet parkuru: 13 ekip hayat kurtarmak için ter döktü

Yarışma öncesi alandaki ekipleri ziyaret edip başarılar dileyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Bu yarışma her iki yılda bir yapılmakta. Bugün 13 kurtarma ekibimiz 6 ayrı branşta yarışıyor. Biz bunu sadece bir yarışma olarak görmüyoruz. En önemlisi, ekiplerin bilgi birikim ve becerilerini birbirlerine aktarmasıdır. Bunu çok önemsiyoruz, çünkü madencilerimizin özellikle orman yangınlarında ve deprem felaketlerinde ne kadar başarılı kurtarma faaliyetleri yaptıklarına millet olarak şahit olduk. Bu çalışmaları daha nitelikli hale getirmek istiyoruz" dedi.