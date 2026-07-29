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Kaynak: Haber Merkezi



Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​CHP’li Rize Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Başkan Yardımcısı Ahmet Şen, İl Genel Meclis Üyesi Ayhan Telatar ve parti meclis üyeleri, bugün saat 11.00’de yeni parti binasında düzenlenen törenle CHP’den istifa ederek topluca yeni partiye katıldı. Bu istifalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Rize genelinde başka belediyesi kalmadı.

​Yeni parti binasında gerçekleştirilen törene; eski Rize CHP İl Başkanı Saltuk Deniz, eski CHP Pazar İlçe Başkanı, eski ilçe yönetimi, eski parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yeni parti il başkanlığına getirilmesi beklenen Saltuk Deniz, ilçe başkanlığı için adı geçen Ömer Hocaoğlu ve Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır birer konuşma yaparak, CHP’den üzüntü içerisinde istifa etmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

​Törenin ardından Pazar Belediyesi önünde bir araya gelen yeni parti üyeleri, toplu hatıra fotoğrafı çektirerek yeni dönemin başlangıcını duyurdu.