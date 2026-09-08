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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Rize’nin Pazar ilçesi, renkli ve eğlenceli bir film setine ev sahipliği yapıyor. Bölgede büyük heyecan yaratan "Karadeniz Güzeli" adlı sinema filminin çekimlerine Pazar’da motor denildi.

​Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan çekimler, Rize ve çevresindeki büyüleyici doğa manzaraları eşliğinde gerçekleştirilecek. Karadeniz insanının zekasını ve mizahını beyaz perdeye taşımayı hedefleyen film, belediye başkanları arasında yaşanan birbirinden komik ve çekişmeli olayları konu alıyor.

​USTA KADRO KAHKAHA GARANTİ EDİYOR

​Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Türk sinema ve tiyatrosunun sevilen isimleri buluştu. Başrollerini Tamer Levent, Hüseyin Avni Danyal, Merve Çağıran ve Adem Yılmaz gibi güçlü oyuncuların paylaştığı yapım, güçlü senaryosu ve kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı.

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Bölge halkının da yoğun ilgi gösterdiği çekimlerin ardından filmin, önümüzdeki sezon sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.