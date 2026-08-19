Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı (Zelek) Köyü’nde, liman açıklarında faaliyete geçirilmek istenen kafes balıkçılığı projesine karşı bölge halkının yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü protesto nöbetine jandarma ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerinde yaşanan müdahalede 4 köy sakini gözaltına alındı.

​SABAH SAAT 06.00'DA MÜDAHALE

​Kafes balıkçılığı projesinde kullanılacak malzemelerin TIR’larla Zelek Limanı’na getirilmesi ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edilmesinin ardından gerginlik tırmandı. Liman çevresinde çadır kurarak nöbet tutan köylülere sabah saat 06.00 sıralarında müdahale edildi. Yaşanan arbede sonrasında Hacer Kanbay, Ahmet Tafralı, İbrahim Oğuz ve Muhammet Yağcı adlı köy sakinleri gözaltına alındı.

​VEKİLLERDEN VE SİVİL TOPLUMDAN DESTEK

​Olayın ardından bölgeye gelen Yeni Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, güvenlik güçlerinin uygulamasının hukuksuz olduğunu belirterek direnen köylülerle birlikte nöbet tutacağını ifade etti. EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da köylülere destek vermek için Balıkçı Köyü’ne geldi.

​Bölgedeki hak ihlallerini ve durumu raporlamak üzere köye gelen İnsan Hakları Derneği (İHD) Rize Temsilcisi Günay Karafazlı'nın alana girişi ilk etapta jandarma tarafından engellense de yaşanan tartışmaların ardından geçişine izin verildi.

​"GEÇİM KAYNAĞIMIZ VE DENİZİMİZ TEHDİT ALTINDA"

​Geleneksel deniz balıkçılığıyla geçimlerini sağlayan Balıkçı Köyü sakinleri, kıyıya yakın noktada kurulmak istenen kafes balıkçılığının hem avlanma alanlarını daraltacağını hem de deniz ekosistemine zarar vereceğini dile getiriyor. Daha önce yetkililer tarafından projenin iptal edileceğine dair sözler verildiğini belirten köylüler, talepleri karşılanana ve proje tamamen durdurulana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

​Bölgede köylülerin bekleyişi ve jandarmanın güvenlik önlemleri devam ediyor.