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Kaynak: İHA

Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan Balıkçı köyü sakinlerinin, kayıkhanelerine yakın noktada kurulması öngörülen kafes balıkçılığı tesisine yönelik itirazları artarak devam ediyor. Geçim kaynaklarının olumsuz etkileneceğini savunan yerel halk, deniz kıyısına kafeslerin yerleştirilmesini önlemek adıyla aralıksız şekilde nöbet tutuyor.

Bölgedeki limana sevkiyat yapılacağı bilgisini alan köylüler, sabah saatlerinden itibaren liman sahasında bir araya gelerek tepkilerini oturma eylemiyle gösterdi. Ekipman taşıyan vincin girişini engellemek isteyen vatandaşlar ile Rize İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki güvenlik güçleri arasında yer yer gerginlik yaşandı. Ekiplerin alandaki güvenlik tedbirleri sürüyor.