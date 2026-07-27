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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Rize-Pazar, unutulmaz bir kültürel buluşmaya ve coşkulu anlara ev sahipliği yapıyor. Pazar Belediyesi, Pazarspor, Pazar Ticaret Odası, Pazar Ziraat Odası, Pazar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Pazar Şoförler Odası'nın ortak katkılarıyla düzenlenen 15. Uluslararası Halk Dansları ve Tulum Festivali, Rize-Pazar'da 25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde resmen başladı.

​KATILIMCI ÜLKELER VE TOPLULUKLAR

​Bu yıl festivale Türkiye'nin birçok ilinden katılan folklor ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ülkeden ve özerk cumhuriyetten ekipler katılım sağladı:

​Ülkeler: Azerbaycan, İran, Kolombiya, Bulgaristan ve Gürcistan.

​Rusya Federasyonu'na Bağlı Özerk Cumhuriyetler ve Topluluklar: Karaçay-Çerkes, Kabardino-Balkarya, Osetya (Alan Cumhuriyeti), Çeçenistan, Adige Cumhuriyeti ve Don Kazakları.

COŞKULU KORTEJ VE GÖSTERİLER

​Festivalin açılış gününde renkli anlar yaşandı:

​Kortej Yürüyüşü: Festival korteji, coşkulu yürüyüşünün ardından Rize-Pazar Belediyesi'nin önüne geldi.

​Belediye Ziyareti: Ekipler, Belediye Başkanı Neşet Çakır'ı ziyaret ederek belediye önünde renkli folklor gösterileri sundular.

​Atatürk Meydanı Coşkusu: Ziyaretin ardından folklor ekiplerinden oluşan kortej, Pazar Atatürk Meydanı'nda sergiledikleri gösterilerle vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

​Etkinlik Alanı: Meydandaki gösterilerin ardından ekipler, etkinliklerin düzenleneceği —Pazar-Rize dolmuşlarının kalktığı yerin arkasındaki— ana etkinlik alanına hareket etti.

TULUMUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE FESTİVAL ŞÖLENİ

​Türkiye'de olduğu gibi İran'da ve Bulgaristan'da da kullanılan tulum enstrümanı, 15. Uluslararası Halk Dansları ve Tulum Festivali'nde Türk ve inançlı tulum sanatçılarının katılımıyla unutulmaz bir müzik şölenine dönüştü.

​FESTİVAL KONSER TAKVİMİ VE SANATÇILAR

​"Dünya Pazar'da Horona Duruyor" sloganıyla düzenlenen festivalde sahne alacak sanatçılar ve konser günleri şu şekildedir:

​25 Temmuz:

​Engin Orta

​Kopa

​Eksik Beşli

​26 Temmuz:

​Volkan Arslan

​İsmail Türüt

​Karadeniz müziğinin ve yöresel kültürün vazgeçilmezi olan tulumun ritmi eşliğinde Rizeli sanatçılar, dünya ekipleri ve sevilen isimlerin buluştuğu bu organizasyon, Rize-Pazar'ın turizmine, tanıtımına ve kültürel zenginliğine büyük bir katkı sunuyor.

Katılımcı Halkların Tarihsel ve Etnik Arka Planı

​Kabardeyler, Çerkesler ve Adigeler: Aynı milletin mensubudurlar. Anayurtlarından büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nda sürüldüler. Rus Çarlığı döneminde, bugün isimleriyle anılan sözde özerk cumhuriyetlerde azınlık durumundadırlar.

​Karaçaylar ve Balkarlar: Aynı kökten Türk soylu halklardır. Ruslar tarafından farklı özerk cumhuriyetlere bölünmüşlerdir, Rusya'nın böl-yönet stratejisi gereğidir.

​ÇEÇENLER: ÖZERK CUMHURİYETLERİNDE ÇOĞUNLUKTADIRLAR

​Osetler: Oset halkının çoğunluğu Hristiyan Ortodoks'tur; içlerinde Müslüman olanlara digor denir. Topraklarının bir kısmı, Kuzey Osetya, Rusya Federasyonu içindeyken, Güney Osetya Stalin tarafından Gürcistan’a bağlanmıştı; Gürcü-Oset savaşında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen yalnızca birkaç ülke tarafından tanındı.

Festival, İsmail Türüt ve Volkan Arslan'ın konserleri ile misafir ülke ve Türk folklor ekiplerinin gösterileri eşliğinde 26 Temmuz'da sona erecek.