Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ
Rize’nin Pazar ilçesinde, Yeni Parti ilçe binası ile vatandaşların uygun ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacak Kent Lokantası yoğun bir katılımla açıldı.
GENİŞ KATILIMLI AÇILIŞ TÖRENİ
Rize Pazar Yeni Parti İlçe Binası'nın açılışı, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gözlendiği törende;
Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,
Milletvekilleri ve Rize İl Başkanı Saltuk Deniz,
Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır,
Yeni Parti Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu ve çok sayıda parti üyesi hazır bulundu.
Açılışın ilk konuşmasını Rize İl Başkanı Saltuk Deniz yaparken; sırasıyla Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ve Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kürsüye gelerek birer konuşma gerçekleştirdi.
KURDELEYİ KADIN ÜRETİCİLER KESTİ
Parti binasının açılışının ardından Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirilen Kent Lokantası'nın açılışına geçildi.
Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda anlamlı bir an yaşandı. Kent Lokantası'nın açılış kurdelesini ilk olarak, Kadınlar Pazarı'nda el emeği ürünlerini satan emektar kadınlar kesti.