Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Rize / ​Yücel Tanay / Yeniçağ



​Rize’nin Pazar ilçesinde, Yeni Parti ilçe binası ile vatandaşların uygun ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlayacak Kent Lokantası yoğun bir katılımla açıldı.

​GENİŞ KATILIMLI AÇILIŞ TÖRENİ

​Rize Pazar Yeni Parti İlçe Binası'nın açılışı, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirildi. Yoğun katılımın gözlendiği törende;

​Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,

​Milletvekilleri ve Rize İl Başkanı Saltuk Deniz,

​Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır,

​Yeni Parti Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu ve çok sayıda parti üyesi hazır bulundu.

​Açılışın ilk konuşmasını Rize İl Başkanı Saltuk Deniz yaparken; sırasıyla Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ve Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kürsüye gelerek birer konuşma gerçekleştirdi.

​KURDELEYİ KADIN ÜRETİCİLER KESTİ

​Parti binasının açılışının ardından Gökhan Günaydın ve beraberindeki heyet ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından sosyal belediyecilik projeleri kapsamında hayata geçirilen Kent Lokantası'nın açılışına geçildi.

​Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda anlamlı bir an yaşandı. Kent Lokantası'nın açılış kurdelesini ilk olarak, Kadınlar Pazarı'nda el emeği ürünlerini satan emektar kadınlar kesti.