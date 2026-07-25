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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Özgür Özel’in liderliğinde kurulan yeni siyasi harekete katıldığını duyurdu. Ocaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Liderimiz Özgür Özel, YENİ Parti’mizin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. 91 milletvekilimiz YENİ Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Başlıyoruz!” ifadelerini kullandı.

​2023 Genel Seçimleri’nde CHP’den milletvekili seçilen ve partinin 43 yıl aradan sonra Rize’den çıkardığı ilk milletvekili olan Tahsin Ocaklı, böylece yeni partinin kurucular kurulunda yer alan isimler arasına katıldı.

​Özgür Özel’in liderliğinde kurulan yeni siyasi oluşumun kuruluş sürecine ilişkin resmi açıklamaların gün içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.