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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Rize Kafkas Artvinliler Derneği Başkanı Mubin Gümüş, baba ocağı Artvin ve Şavşat’ta bir dizi anlamlı ziyarette bulunarak kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gurbette yaşayan Artvinliler ile memleket arasındaki gönül bağlarının güçlendirilmesi, birlik ve beraberlik duygusunun yaşatılması açısından önem taşıyan ziyaretlerde samimi görüntüler ortaya çıktı.

ARTVİN’DE ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Başkan Mubin Gümüş, Artvin programı kapsamında Artvin Valisi Turan Ergün’ü makamında ziyaret etti. Gümüş daha sonra Artvin Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşî, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kurçenli ve Bem-Bir-Sen Artvin İl Başkanı Erdal Genç ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde Rize Kafkas Artvinliler Derneği’nin çalışmaları, hemşehriler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve bölgeye ilişkin konular üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

ZİYARETLER ŞAVŞAT’TA DEVAM ETTİ

Artvin’deki temaslarının ardından baba ocağı Şavşat’a geçen Mubin Gümüş, burada da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi.

Gümüş; Şavşat Kaymakamı Alperen Celepçi, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hafız Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Emre Çelik, Şavşat Devlet Hastanesi Başhekimi Abdüllatif Koyun, İdari ve Mali İşler Müdürü Fahri Köroğlu ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Turgay Büyük’ü makamlarında ziyaret etti.

Resmî ziyaretlerin yanı sıra belediye personeli ve ilçe esnafıyla da buluşan Gümüş, hemşehrileriyle sohbet ederek onların düşüncelerini dinledi. Samimi ortamda gerçekleşen buluşmalarda memleket hasreti, Şavşat’ın geleceği ve gurbette yaşayan hemşehrilerle kurulabilecek daha güçlü bağlar konuşuldu.

BAŞKAN AYDIN’DAN GÜMÜŞ’E ANLAMLI PLAKET

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sahara Festivali’ne sunduğu katkılardan dolayı Rize Kafkas Artvinliler Derneği Başkanı Mubin Gümüş’e plaket takdim etti.

Plaket takdimi, yalnızca bir teşekkür değil; gurbette yaşamasına rağmen memleketiyle bağını koparmayan ve Şavşat’ın sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunan bir hemşehriye gösterilen vefanın ifadesi olarak değerlendirildi.

GÜMÜŞ: “İNSAN NEREDE YAŞARSA YAŞASIN, MEMLEKETİNDEN KOPAMIYOR”

Memleketinde gördüğü sıcak ilgi ve hüsnükabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rize Kafkas Artvinliler Derneği Başkanı Mubin Gümüş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“İnsan nerede yaşarsa yaşasın, hangi şehirde hayatını sürdürürse sürdürsün, doğduğu ve köklerinin bulunduğu topraklardan hiçbir zaman kopamıyor. Artvin bizim sevdamız, Şavşat baba ocağımızdır. Buraya her gelişimizde çocukluğumuzun, geçmişimizin ve hatıralarımızın izlerini yeniden yaşıyoruz.

Biz Rize’de yaşayan Artvinliler olarak memleketimizle aramızdaki bağı yalnızca sözlerle değil, yaptığımız çalışmalarla da yaşatmaya gayret ediyoruz. Derneğimizin en önemli amaçlarından biri, hemşehrilerimizi bir arada tutarken doğduğumuz toprakları da unutmamak ve gelecek nesillerimize bu memleket sevgisini aktarabilmektir.

Bu ziyaretlerimiz sırasında bizleri büyük bir samimiyetle kabul eden başta Artvin Valimiz Sayın Turan Ergün olmak üzere bütün kurum amirlerimize, yöneticilerimize, Şavşat Kaymakamımız Sayın Alperen Celepçi’ye, Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Aydın’a ve görüştüğümüz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Belediye Başkanımız Sayın Durmuş Aydın’ın Sahara Festivalimize verdiğimiz katkılar nedeniyle şahsıma takdim ettiği plaket de benim için son derece kıymetlidir. Çünkü memlekete yapılan hizmetin büyüğü küçüğü olmaz. İnsan doğduğu topraklara küçücük de olsa bir katkı sağlayabiliyorsa bundan daha büyük bir mutluluk olamaz.

Bizim için Rize ile Artvin arasında kilometreler olabilir ama gönüller arasında hiçbir mesafe yoktur. Rize’de Artvin’i, Artvin’de Rize’yi yaşatmaya; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Kapımız da gönlümüz de bütün hemşehrilerimize her zaman açıktır.”

GURBET İLE SILA ARASINDA GÜÇLÜ BİR GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Mubin Gümüş’ün Artvin ve Şavşat ziyaretleri, bir dizi protokol ziyaretinin ötesinde, gurbette yaşayan Artvinlilerin memleketleriyle kurduğu güçlü bağın da güzel bir örneği oldu.

Rize’de yaşayan Artvinlileri aynı çatı altında buluşturan Rize Kafkas Artvinliler Derneği’nin çalışmalarıyla memleket arasında kurulan bu gönül köprüsünün, sosyal ve kültürel dayanışmaya katkı sağlamaya devam edeceği ifade edildi.

Çünkü bazı yollar kilometrelerle ölçülmez…

İnsanın baba ocağına uzanan yolunun mesafesi değil, taşıdığı memleket sevgisi önemlidir.