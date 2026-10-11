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Kaynak: İHA

GastronomiRize 2026, “Sofrada Yaşayan Miras” mottosuyla devam ediyor. Etkinlik kapsamında Rize’nin üretim kültürünü gastronomi, agroturizm ve sağlıklı yaşam ekonomisiyle bir araya getiren çalışmalar öne çıkıyor.

RİZE BALLARIYLA KATMA DEĞER HEDEFİ

Rize’nin gastronomi vizyonunda bal önemli bir yer tutuyor. Anzer ve Ayder balları, coğrafi ve biyolojik zenginlikleriyle öne çıkarken, bu ürünlerin bilimsel veriler, izlenebilirlik ve kalite standartlarıyla desteklenerek yüksek katma değerli markalara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Kentin yaklaşık bir asırlık üretim geçmişine sahip satsuma mandalinası bahçeleri de yeni gastronomi deneyimlerinin parçası haline geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesinin çalışmaları sonucunda Rize’ye özgü 9 satsuma mandalinası çeşidi tescil edildi. Bu çeşitler için 2026 yılında sertifikalı fidan üretiminin temelleri atıldı.

Planlanan agroturizm modeliyle ziyaretçilerin mandalina bahçelerini gezmesi, meyveleri dalından toplaması, üreticilerle buluşması ve yerel ürünlerle hazırlanan yiyecekleri deneyimlemesi hedefleniyor. Böylece gastronomi, restoranların yanı sıra doğrudan üretim alanlarına taşınacak.

ÇAY ATIKLARI YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Rize’nin sürdürülebilir üretim yaklaşımında çay atıklarının değerlendirilmesi de öne çıkıyor. ÇAYKUR Çay Araştırma Enstitüsü ve üniversitelerin iş birliğiyle geliştirilen çaykopit, çay işleme sürecinde ortaya çıkan liflerden üretiliyor. Topraksız tarımda kullanılan ve büyük ölçüde ithal edilen kokopite alternatif olarak geliştirilen ürün, kabak, fasulye ve domates gibi bitkilerde denendi.

Rize Belediyesi de Çaydalı markasıyla çay atıklarını biyoçar, sıvı organik gübre, çay sirkesi ve mangal kömürü gibi ürünlere dönüştürüyor. Bu çalışmalarla atıkların yeniden üretime kazandırılması ve ekonomik değer oluşturulması amaçlanıyor.