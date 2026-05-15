Rize’nin Fındıklı ilçesinde, fındıklı Çay Üreticileri Meclisi öncülüğünde toplanan üreticiler, 2026 yılı yaş çay alım fiyatına karşı Cumhuriyet Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 35 TL’lik rakamın maliyetleri dahi karşılamadığını belirten üreticilere, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da destek verdi.

"35 LİRA SEFALET FİYATIDIR"

Üreticiler adına basın açıklamasını okuyan Şenay Özkaya, açıklanan rakamın ciddiyetten uzak olduğunu savundu. Fiyatın açıklanma biçimini eleştiren Özkaya, "Eskiden müjde olarak devletin zirvesi tarafından açıklanan fiyatlar, bu yıl bakanlığın internet sitesinden sessizce duyuruldu. 35 lira bir sefalet fiyatıdır ve bu rakamın içinde destekleme primi dahi belirtilmemiştir" dedi.

MALİYET-FİYAT UÇURUMU VERİLERLE AÇIKLANDI

Artan enflasyon ve girdi maliyetlerine dikkat çekilen açıklamada, yaş çay üretimindeki ekonomik tablo şu verilerle paylaşıldı:

1 Kilo Çay Maliyeti: 31 TL

Belirlenen Alım Fiyatı: 35 TL

Üreticiye Kalan Pay: 4 TL

Özkaya, üreticinin elinde kalan 4 liralık farkla geçinmesinin ve yeni sezon için gübre almasının imkansız olduğunu vurguladı.

ÜRETİCİLERİN TALEPLERİ

Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi, krizden çıkış için şu talepleri sıraladı:

Taban Fiyat Güvencesi: 35 TL'nin yasal taban fiyat olması ve özel sektörün bu fiyatın altında alım yapmasının engellenmesi.

Destekleme Primi: Destekleme priminin 5 TL olarak belirlenmesi ve genel bütçeden karşılanması.

Banka Promosyonları: Üreticiler üzerinden bankalara aktarılan kaynaklardan doğan promosyon haklarının çiftçiye verilmesi.

Denetim Mekanizması: İlçe izleme kurullarının toplanması ve bu kurullarda üretici temsilcilerinin yer alması.

Eylemde, "Toplayıp zarar edeceğime, çayım tarlada kalsın" ve "Özel sektör karteline boyun eğmeyeceğiz" yazılı dövizler taşıyan üreticiler, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirterek meydandan ayrıldı.