Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz fiziki ve teknik takip sonucunda, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 3’ü kadın 1’i erkek toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Çok yönlü sürdürülen soruşturmanın detaylarında ise çarpıcı iddialar ortaya çıktı; tutuklanan şüpheliler arasında bir anne ile kızının da bulunduğu, ayrıca dosyalarda adı geçen kişiler arasında kamu çalışanları ve iş insanlarının yer aldığı öne sürüldü. Emniyet güçlerinin derinleştirdiği soruşturma kapsamında yapılacak yeni incelemelerin ardından, gözaltı ve tutuklama kararlarının artabileceği öğrenildi.