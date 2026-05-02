Rize’yi temsil eden Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Okul Sporları Gençler A Hokey Türkiye Birinciliği müsabakalarında önemli bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

ZORLU TURNUVADA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Gaziantep’te 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, üç farklı bölgeden gelen 9 güçlü takım mücadele etti. Turnuva boyunca etkili bir oyun sergileyen Ardeşen temsilcisi, performansıyla öne çıkan ekiplerden biri oldu.

NAMAĞLUP İLERLEDİ, FİNALİ PENALTILARLA KAÇIRDI

Karadeniz ekibi, turnuva süresince normal sürede mağlubiyet yüzü görmedi. Yarı final karşılaşmasında seri penaltı atışları sonucunda elenen ekip, finalin kapısından döndü.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA GALİBİYET GELDİ

Final şansını kaçırmasının ardından üçüncülük maçına çıkan Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul temsilcisini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

“GURUR KAYNAĞIMIZ OLDULAR”

Ramazan Öztürk, elde edilen başarı sonrası yaptığı açıklamada sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Öztürk, gençlerin farklı branşlarda gösterdiği azmin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.