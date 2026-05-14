Deniz dolgusu üzerine inşa edilerek 14 Mayıs 2022’de hizmete açılan havalimanının bölgeye önemli bir değer kattığını vurgulayan Uraloğlu, “Açıldığı günden bu yana 4,2 milyon yolcuya ulaşan Rize-Artvin Havalimanı, Rize ve Artvin’in toplam nüfusunun yaklaşık 8 katı kadar yolcu ağırladı. Çay bardağını andıran hava trafik kontrol kulesi, terminalde yer alan Çay Müzesi ve Karadeniz mimarisiyle sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgenin simge yapılarından biri haline geldi” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı’nın Türkiye’de deniz dolgusu üzerine inşa edilen ikinci, dünyada ise beşinci havalimanı olduğunu hatırlattı. Projenin altyapısı, ulaşım kapasitesi ve özgün mimarisiyle bölge turizmine, ticarete ve sosyal yaşama uzun yıllar katkı sunacağını belirtti.

2026 yılının ilk dört ayına ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, “Bu dönemde havalimanını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 392 bin 466’ya yükseldi” dedi.

Ayrıca havalimanındaki uçak trafiğine de değinen Uraloğlu, Rize’nin Pazar ilçesinde 100 milyon ton deniz dolgusu üzerine kurulan tesisin 3 bin metre uzunluğunda piste ve 7 uçak kapasiteli aprona sahip olduğunu belirtti. 2026’nın ilk dört ayında uçak trafiğinin de yüzde 29 artışla 2 bin 810’a ulaştığını ifade eden Uraloğlu, son dört yılda ise toplamda 29 bini aşkın uçuşun başarıyla gerçekleştirildiğini aktardı.