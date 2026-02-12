Zagreb Açık Güreş Turnuvası’nda altın madalya kazanarak 610 gün sonra mindere güçlü bir dönüş yapan Rıza Kayaalp, kariyerindeki en büyük hedefinin hâlâ olimpiyat altını olduğunu söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı zorlu süreci geride bırakan milli sporcu, Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) kararı sonrası yeniden güreşe dönebilmesinin kendisi için adeta ikinci bir başlangıç olduğunu ifade etti.

RIZA KAYAALP: 'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'

"Hedeflerin arasında olimpiyat şampiyonluğu var mı?" sorusuna cevap veren Rıza Kayaalp, “Var var. Olmaz mı? Sonuçta yeniden doğduk. Kendimi bir yönden yeniden güreşe başlamış gibi hissediyorum.” dedi.

'ÜLKEME MADALYA KAZANDIRMAK İSTİYORUM'

Bireysel başarıdan çok ülke adına mücadele etmenin önceliği olduğunu vurgulayan Rıza, “Ülkeme madalya kazandırmak istiyorum. Manevi ve maddi birçok kazanım elde ettik. Yeteneğimi sonuna kadar ülkemin başarısı için kullanmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Zagreb’deki performansının kendisine özgüven verdiğini belirten milli güreşçi, bundan sonraki planlamasını olimpiyat odaklı yapacağını dile getirdi.

DOĞUM GÜNÜNDE OLİMPİYAT HEYECANI

Los Angeles 2028’de güreş müsabakalarının doğum gününe denk gelmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Rıza Kayaalp, bu tarihi bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü belirtti.

Zorlu sürecin ardından daha hırslı ve yenilenmiş bir şekilde mindere döndüğünü söyleyen tecrübeli sporcu, olimpiyat altınıyla kariyerini taçlandırma hayalini bir kez daha dile getirdi.