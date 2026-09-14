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Kaynak: AA

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 20 Eylül Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek özel organizasyonda yeniden mindere çıkacak.

AIGA Global Grappling Serisi, ORA Arena'da dünyanın önde gelen güreş ve grappling sporcularını bir araya getirecek.

Organizasyonun duyurusuna göre Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez zirveye çıkarak Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu aşan Rıza Kayaalp, İstanbul'daki organizasyonda mücadele verecek.

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu, grekoromen stil ağır sıklet kategorisinde Rumen Alexuc Ciurariu ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda Kayaalp'in yanı sıra serbest stilde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan ve 2026 Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni zirvede tamamlayan başpehlivan Feyzullah Aktürk ile dünya şampiyonu Burhan Akbudak da mücadele edecek.

Eski UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov ise organizasyona özel davetli olarak katılacak.