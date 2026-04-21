Rıza Kayaalp, bir kez daha Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan milli sporcu, finalde rakibi Darius Vitek Atilla'yı yenerek kariyerinin 13. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

TARİHİ REKOR GELDİ

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen organizasyonda finale yükselen Rıza Kayaalp, altın madalyaya uzanarak Avrupa Şampiyonaları tarihinin en başarılı isimlerinden biri oldu.

Bu zaferle milli güreşçi, Rus efsane Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekoru geride bırakarak zirvenin tek sahibi haline geldi.

🇹🇷RIZA KAYAALP, KARELİN'İN REKORUNU GERİDE BIRAKTI!



April 21, 2026

FİNALDE DEV ZAFER

Rıza Kayaalp, final mücadelesinde geçen yılın dünya ikincisi Darius Vitek Atilla ile karşı karşıya geldi.

Tecrübesini ve gücünü mindere yansıtan milli sporcu, kritik mücadeleyi 7-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

15. FİNALDE 13. ALTIN

Avrupa Şampiyonaları kariyerinde 15. kez finale çıkan Rıza Kayaalp, bu büyük sahnede 13. kez zirvede yer aldı.

Başarı grafiğini yıllardır sürdüren efsane isim, Türk güreşinin simge figürlerinden biri olmayı sürdürdü.