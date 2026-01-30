Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 3 gün geride kaldı. Davanın 4. gününde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunma yapması bekleniyor.
Duruşma saat 10.20'de, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasının alınmasıyla başladı.
DURUŞMADA YAŞANAN GELİŞMELER ANLIK OLARAK GÜNCELLENECEKTİR
3 GÜNDE 10 KİŞİ SAVUNMA YAPTI
27 Ocak Salı günü başlayan yargılamada 3 gün geride kaldı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile birlikte toplam 5 isim savunmalarını yaptı. İlk günden bu yana toplamda 10 isim savunma yaptı.
Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
Oya Tekin’in eşi Celal Tekin
Adana Bşb Başkanı - Zeydan Karalar
Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik
Avcılar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli - İbrahim Koçyiğit
Avcılar Belediye Başkanı - Utku Caner Çaykara
Esenyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürü - Adnan Acar
Esenyurt Belediyesi Çalışanı Ali Fırat Baycan