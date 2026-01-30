Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında 3 gün geride kaldı. Davanın 4. gününde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savunma yapması bekleniyor.

Duruşma saat 10.20'de, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın savunmasının alınmasıyla başladı.

DURUŞMADA YAŞANAN GELİŞMELER ANLIK OLARAK GÜNCELLENECEKTİR

3 GÜNDE 10 KİŞİ SAVUNMA YAPTI

27 Ocak Salı günü başlayan yargılamada 3 gün geride kaldı. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile birlikte toplam 5 isim savunmalarını yaptı. İlk günden bu yana toplamda 10 isim savunma yaptı.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

Oya Tekin’in eşi Celal Tekin

Adana Bşb Başkanı - Zeydan Karalar

Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik

Avcılar Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli - İbrahim Koçyiğit

Avcılar Belediye Başkanı - Utku Caner Çaykara

Esenyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürü - Adnan Acar

Esenyurt Belediyesi Çalışanı Ali Fırat Baycan