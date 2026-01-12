İran’ın resmi para birimi euro karşısında değer kaybının nedenleri merak konusu oldu. İşte, Riyal hangi ülkenin para birimi? İran riyali kaç euro?

RİYAL HANGİ ÜLKENİN PARA BİRİMİ?

İran riyali, İran'da kullanılan para birimidir. 1932 yılından bu yana tedavüldedir. Bu tarihten önce İran Dinarı kullanılmaktaydı. İran riyalinin kısaltması IRR ve uluslararası numarası da 364 olarak kayıtlarda yer almaktadır.

Güncel İran Riyali – Euro Kuru

NEDEN BU KADAR DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR?

İran Riyali’nin Euro karşısındaki değeri oldukça düşük çünkü İran ekonomisi uzun süredir yüksek enflasyon, yaptırımlar ve döviz kısıtlamalarıyla karşı karşıya. Bu durum, resmi kurlarla piyasa kurları arasında büyük farklara yol açabiliyor; bazı kaynaklara göre gerçek pazar kurlarında farklılıklar görülebiliyor