Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün’deki hedeflere yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Suudi Arabistan kardeş ülkelerle tam dayanışma içindedir ve alacakları her türlü tedbirde destek vermeye hazırdır” ifadelerine yer verildi. Devletlerin egemenliğine yönelik ihlallerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısı yapıldı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Riyad yönetimi, uluslararası toplumu söz konusu saldırıları kınamaya ve bölgesel güvenliği tehdit eden gelişmelere karşı gerekli adımları atmaya davet etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyon başlatmasının ardından Tahran yönetimi, menzilindeki ABD üslerini “meşru hedef” ilan etmişti. İran’ın Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün’deki bazı ABD üslerine yönelik saldırılar düzenlediği bildirilmişti.

Bölgede karşılıklı hamlelerle gerilim yükselmeye devam ediyor.