ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş, Orta Doğu'yu sardı.
İran, Suudi Arabistan'daki ABD Büyükelçiliğine İHA'larla saldırı düzenledi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Riyad'daki ABD Büyükelçiliğinin ilk belirlemelere göre 2 İHA saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, saldırı sonucu binada ufak çaplı yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
Öte yandan, ABD Büyükelçiliğinin Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da ikamet eden ABD vatandaşlarına bulundukları yerde kalmaları çağrısı yapıldı.